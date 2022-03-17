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الخارجية الروسية: الحرب ستنتهي فورًا إذا فعلت أوكرانيا هذا الأمر

الخارجية الروسية: الحرب ستنتهي فورًا إذا فعلت أوكرانيا هذا الأمر
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم، أن العملية الروسية ستنتهي بشكل أسرع إذا قبلت كييف شروطنا، مطالبة بنزع السلاح من أوكرانيا وأن تكون دولة حياد.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الاتحاد الأوروبي يواصل فرض العقوبات وتدمير العلاقات الاقتصادية، مؤكدة أن العقوبات الغربية تنعكس سلبا على شعوب أوروبا.

وأكدت أن بعض الدول الأوروبية تقف عاجزة أمام واشنطن، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي استدرج أوكرانيا لكي تبدأ الحرب، وأن القيادة الروسية قررت الانسحاب من مجلس أوروبا قبل أن يتم طردنا منه.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المحادثات مع أوكرانيا مستمرة عبر الفيديو لبحث القضايا العسكرية والسياسية، مؤكدة أنه لدى موسكو أدلة تؤكد وجود مختبرات بيولوجية في أوكرانيا بتمويل من البنتاجون.

وكشفت أن المفاوضات مع أوكرانيا تناقش الملفات العسكرية والسياسية، مؤكدة أن مستقبل شبه جزيرة القرم مع روسيا إلى الأبد وعقوبات الولايات المتحدة وحلفائها لن تغير موقفنا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الطوارئ الأوكرانية، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف روسي على مبنى سكني في كييف، مطالبة الاتحاد الأوروبي إغلاق الأجواء لحماية أوكرانيا.

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