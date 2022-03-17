هذه شروط الجري الصحي للتخلص من الوزن الزائد

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تساعد رياضة الجري في التنحيف والتخلص من الوزن الزائد وحرق الكثير من السعرات الحرارية والحصول على قوام مثالي.

ولكي تؤديها بالشكل الصحي المطلوب فعليك أن تعرف أن الجري لمدة نصف ساعة يحرق حوالي 300 سعرة حرارية فقط وذلك حسب وزن الجسم وظروف الجري وتكراره.

فإذا كنت تمارس رياضة الجري للنحافة والرشاقة والتخلص من الوزن الزائد لابد من ممارستها ثلاث مرات أسبوعيا ولمدة 45 دقيقة كل مرة، بحسب موقع بيلد دير فراو الألماني.

وعند ممارسة رياضة الجري للتخلص من الوزن الزائد، يجب البدء ببطء والمشي السريع أولا ثم التبديل ما بين المشي والهرولة وزيادة المدة بالتدريج حتى الوصول لمدة 30 دقيقة وأكثر. ولتجنب مشاكل في الركبة لدى الجري، لابد من ارتداء حذاء رياضي مناسب، وفقاً لـ”دويتشه فيله”

إيقاع الجري

الجري بشكل عام مفيد ويساعد على النحافة، ولحرق كمية أكبر من السعرات الحرارية، ينصح بتغيير سرعة وايقاع الجري بين البطيء والسريع. وينصح بالجري في الدقائق العشرة الأولى ببطء، ثم تبدأ مرحلة تغيير السرعة والايقاع؛ علما أن العدو السريع يحرق كمية أكبر من السعرات الحرارية.

وجبة خفيفة

ينصح بتناول وجبة خفيفة قبل الجري، مثلاً أكل قطعة خبر مع الجبن قبل الجري بساعتين، أو قطعة موز قبل نصف ساعة. بعد انتهاء التمرين والتوقف عن الجري تستمر عملية حرق السعرات الحرارية بعض الوقت، لذا ينصح بتناول الطعام بعد ساعتين وبالدرجة الأولى الأطعمة الغنية بالبروتين مثل اللبن واللبنة أو المكسرات ولا بأس بقطعة من الخبز الأسمر. لكن يجب تجنب الحلويات ورقائق البطاطا المقلية.

تجنب الأكل الكثير بعد الجري؛ فخلال الجري نحرق حوالي 300 سعرة حرارية، لذا لا ينصح بأكل البيتزا أو كمية كبيرة من المعكرونة أو الخبز، فمن يحرق كميات كبيرة من السعرات يتخلص من الوزن الزائد ويحصل على قوام رشيق يحلم به.

صباحًا أم مسًاء؟

ليس هناك فرق بين الجري صباحًا أو مسًاء، من حيث النتيجة والفعالية، وهناك من يعتقد أن الجري صباحًا بمعدة فارغة يحرق كمية أكبر من الدهون، لكن هذا غير صحيح، خاصة وأنه ينصح بتناول شيء خفيف أو قطعة فاكهة موز مثلا قبل الجري لكيلا تحدث مشاكل في الدورة الدموية.