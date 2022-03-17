الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الدفاع الروسية: تدمير 181 طائرة أوكرانية و172 مسيرة و1379 دبابة

الدفاع الروسية: تدمير 181 طائرة أوكرانية و172 مسيرة و1379 دبابة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تدمير 181 طائرة ومروحية أوكرانية و172 مسيرة و1379 دبابة ومدرعة منذ انطلاق العملية العسكرية.

وأوضحت أنه تم إسقاط مروحيتين أوكرانيتين إلى جانب ١٢ مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه تم أيضًا تدمير 11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات في يوم واحد.

وأضافت أنه تم توجيه ضربة عالية الدقة استهدفت مستودعا عسكريا تابعا للقوات الأوكرانية في منطقة ريفني شمال غرب أوكرانيا.

وأكدت رفضها اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة “آزوف” فجروا المبنى.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة بنجاح، مشددا على أن سعي كييف للحصول على ترسانة نووية شكّل خطرا وجوديا على روسيا.

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، إلى أن روسيا لديها القدرة لوضع حد لأعدائها.

 

مواد ذات صلة

الخارجية الروسية: الحرب ستنتهي فورًا إذا فعلت أوكرانيا هذا الأمر

الخارجية الروسية: الحرب ستنتهي فورًا إذا فعلت أوكرانيا هذا الأمر

بالفيديو.. أوكرانيا تحذر أوروبا: أنتم الهدف التالي لـ”بوتين”

بالفيديو.. أوكرانيا تحذر أوروبا: أنتم الهدف التالي لـ”بوتين”

الرئيس الأوكراني: روسيا تدمر المدارس والمستشفيات في كل المدن

الرئيس الأوكراني: روسيا تدمر المدارس والمستشفيات في كل المدن

على طرفيه كلمة “أطفال”.. روسيا تقصف مسرحاً يأوي ألف مدني أوكراني

على طرفيه كلمة “أطفال”.. روسيا تقصف مسرحاً يأوي ألف مدني أوكراني

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>