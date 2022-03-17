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فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال اليابان العنيف.. شاهد ما حدث

فيديو يوثق اللحظات الأولى لزلزال اليابان العنيف.. شاهد ما حدث
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو بعض اللقطات المرعبة لحظة بداية الزلزال الذي ضرب شمال شرق اليابان أمس.

وقال رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا إن الزلزال أدى لمقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات، وفقًا لقناة “الحرة”.

ووقع الزلزال بقوة 7.3 درجة في منطقة تقع شمال شرق اليابان في المحيط الهادي بالقرب من مدينة فوكوشيما، وحذرت السلطات من تهديد تسونامي.

وأشارت السلطات اليابانية إلى أن “مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا عن سطح الأرض”، وأن سكان المناطق في شمال شرق وشمال اليابان شعروا به.

وتسبب الزلزال في قطع التيار الكهربائي عنما يربو عن 2.9 مليون منزل.

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