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طبيب يكشف عن الفئة الأكثر إصابة بسرطان القولون

طبيب يكشف عن الفئة الأكثر إصابة بسرطان القولون
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الدكتور إبراهيم القرشي، أن الشباب أصبحوا في الآونة الأخيرة الفئة الأكثر إصابة بمرض سرطان القولون.

وأوضح القرشي لـ”برنامج اليوم”، أن الملاحظ مؤخرًا انتشار أمراض القولون والتي بدأت تحدث في سن مبكرة، وهي ظاهرة عالمية وفي دول عديدة متقدمة وليست في المملكة فقط.

وأضاف أنه في الماضي كانت أمراض القولون تصيب الأشخاص الذين تعدى عمرهم الخمسين، أو الستين، أما الآن فنجد كثير من المرضى في سن العشرين والثلاثين، وهذا شئ مقلق جدًا خاصة وأن العلامة الفارقة لهذا المرض أنه يكثر حينما تشيخ الخلايا ويكون هناك طفرات جينية للخلايا عندها تحدث الأورام، وهذا أمر طبيعي.

وأشار إلى أن ما يحدث الآن من انتشار للمرض بين شباب في سن العشرين والثلاثين أمرًا مقلقًا، ويعطي إشارة إلى أن الجينوم البشري لا يمكن أن يتغير خلال 20 أو 30 سنة إذ لابد من أسباب أخرى، لذلك يتم حاليًا البحث في تلك الأسباب الأخرى التي عادة ما تكون نتيجة تغير البيئة المحيطة والنظام الغذائي.

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