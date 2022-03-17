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بعد زيارة رسمية للمملكة.. رئيس الوزراء البريطاني يغادر الرياض

بعد زيارة رسمية للمملكة.. رئيس الوزراء البريطاني يغادر الرياض
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تواصل – واس:

غادر دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له الرياض اليوم.

وكان في وداعه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.

وكان جونسون قد وصل إلى الرياض، أمس، في زيارة رسمية للمملكة، واستقبله خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

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