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بالفيديو.. احتراق سوق رئيسية في خاركيف جراء القصف الروسي

بالفيديو.. احتراق سوق رئيسية في خاركيف جراء القصف الروسي
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، احتراق سوق رئيسية في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء القصف الروسي.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف أتت النيران على السوق بشكل كامل، حيث تصاعدت أعمدة الدخان التي غطت سماء المدينة.

فيما أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف روسي على مبنى سكني في كييف، وأنه تم إجلاء 30 شخصا بعد قصف استهدف مبنى سكني من 16 طابقًا.

وأفاد مسؤول محلي أوكراني، أن أكثر من 1000 شخص كانوا يحتمون في مسرح ماريوبول الذي تعرض للقصف.

وأكدت السلطات الأوكرانية، أنها تمكنت من إجلاء 6 آلاف مواطن من بينهم ألفا طفل رغم محاولات الجيش الروسي إعاقة العملية.

في الوقت نفسه أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن واشنطن ستعمل مع شركائها على إيصال المساعدات العسكرية التي أعلنها بايدن إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة “ذا كييف إندبندنت”، أن الولايات المتحدة سمحت بعبور الأوكرانيين على حدود المكسيك، مؤكدة أن القرار يسمح للاجئين الأوكرانيين بدخول الولايات المتحدة حتى 2023.

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