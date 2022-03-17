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“بوتين”: لن نركع أمام الضغوط الغربية والعملية العسكرية مستمرة

“بوتين”: لن نركع أمام الضغوط الغربية والعملية العسكرية مستمرة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، بأن بلاده لن تركع أمام الضغوط الغربية.

وأكد بوتين خلال اجتماع حكومي بشأن المسائل الاقتصادية، أن “روسيا لن تركع أمام الضغوط الغربية ولن توقف العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس حتى نزع سلاح كييف”، معتبرًا أن “سعي كييف لامتلاك أسلحة نووية يُعد خطرًا مباشرًا على روسيا..”، متهمًا الغرب “بدفع أوكرانيا لإراقةِ الدماء عبر مدها بالأسلحة والمرتزقة”، وفقا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

من جهته علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على تصريحات بوتين بتغريدة قال فيها: ” أعتقد أنه محق أنه داخل الفخ (الذي خلقه). سوف ينتصر أو يخسر، وليس لديه خيار آخر سهل. أي من الخيارين ممكن على الرغم من أن احتمالية هزيمته تزداد كل يوم”، وفقًا لـ”CNN”.

وأضاف في تغريدة منفصلة: “يمكن القول إن أمريكا “هُزمت” في فيتنام وأفغانستان.. ودفعت ثمنًا بشريًا وماليًا باهظًا.. لكن على الرغم من تراجع القوة، ظلت الدولة والبنية الأمريكية على حالها. تبدو روسيا أكثر هشاشة”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثاني والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما تواجه روسيا عقوبات غير مسبوقة فرضتها عليها أمريكا ودول غربية كثيرة إثر هجومها على أوكرانيا.

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