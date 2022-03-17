الدفاع الأوكرانية: أسقطنا 5 طائرات عسكرية روسية و3 مروحيات ومسيرتين

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها أسقطت 5 طائرات عسكرية روسية و3 مروحيات وطائرتين مسيرتين ما أدى إلى وفاة طيارين روسيين.

وأوضحت أن روسيا لم تنجح في تنفيذ عملية برية وتشن ضربات صاروخية على البنية التحتية والمناطق السكانية.

ونقلت صحيقة نيويورك تايمز، عن وكالة الاستخبارات الأمريكية، أن روسيا خسرت أكثر من 7 آلاف جندي خلال 3 أسابيع من الحرب في أوكرانيا.

في الوقت نفسه أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بقصف روسي على مبنى سكني في كييف.

وكشفت متحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، أن الجنود الروس المفرج عنهم تتراوح أعمارهم بين 20 و21 سنة، وتم مبادلتهم بعمدة بلدية ميليتوبول.

فيما نفت موسكو تقريرا أمريكيًا، يفيد بأن قواتها أطلقت النار على “طابور خبز” في مدينة تشيرنيهيف الأوكرانية.

يأتي هذا في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية، من وتيرة غير مسبوقة في الهجمات على المستشفيات في أوكرانيا.