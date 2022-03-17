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خبير طقس يتوقع: موجة باردة على معظم مناطق المملكة في هذا الموعد

خبير طقس يتوقع: موجة باردة على معظم مناطق المملكة في هذا الموعد
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، موجة باردة على معظم مناطق المملكة والخليج.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن المراصد تشير إلى أنه من المتوقع أن تتربع الموجة الباردة فجر غد الجمعة، على منطقة الخليج ومعظم أجزاء ومناطق المملكة.

وأشار إلى هبوب رياح من متوسطة لقوية على المنطقة الشرقية ودول الخليج، مع انخفاض في درجات الحرارة، وأن نشاط الرياح يمتد على أجزاء من الرياض ومكة والمدينة ونجران والشمالية مثيرة للأتربة.

وأضاف أن طقس اليوم، عبارة عن أجواء باردة على معظم مناطق المملكة فجرًا، معتدلة على الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر، متوقعًا أن تكون السماء غائمة جزئيًا على أجزاء من المنطقة الشمالية والرياض والشرقية والجنوبية الغربية، بسحب على ارتفعات مختلفة.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع فيه المركز الوطني للأرصاد، أن تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مع نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلو متر في الساعة، واستمرار نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية, في حين تهيئا فرصة تكون السحب الرعدية على بعض المرتفعات.

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