الاستخبارات الأمريكية: روسيا خسرت أكثر من 7 آلاف جندي خلال 3 أسابيع

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا خسرت أكثر من 7 آلاف جندي خلال 3 أسابيع من الحرب في أوكرانيا، وفقًا لـ”نيويورك تايمز”.

ويتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الثاني والعشرين على التوالي منذ بدايته في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا أطالت المواجهة عبر الأسلحة الموجهة من الجو لتأخر سيطرتها على المجال الجوي الأوكراني.

بينما اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الكرملين باختلاق الأكاذيب لنقل اللوم إلى أوكرانيا ومحاولة تبرير فظائعه.

واستأنف الروس والأوكرانيون المفاوضات عبر الفيديو أمس الأربعاء بحسب العضو في الوفد الأوكراني ديفيد أراخاميا، وكان الفشل مصير اللقاءات الثلاثة الأولى بين الجانبين في بيلاروسيا ثم اللقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا الخميس الماضي، وكذلك اللقاءات التي عقدت بعدها عبر تقنية الفيديو كونفرانس.