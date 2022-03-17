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الأمم المتحدة تدعو للتصرف مع اللاجئين في مناطق الحرب دون تمييز

الأمم المتحدة تدعو للتصرف مع اللاجئين في مناطق الحرب دون تمييز
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تواصل – فريق التحرير:

دعت منظمة الأمم المتحدة اليوم، الروس والأوكرانيين إلى ضرورة التصرف مع اللاجئين في مناطق الحرب دون تمييز.

وأوضحت في نفس الوقت، أنها تشيد باستجابة الدول الغربية لأزمة اللاجئين الأوكرانيين منذ بداية الحرب المستمرة ليومها الـ 21 على التوالي.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأوكراني، أنه تم إجلاء 6 آلاف مواطن من بينهم ألفا طفل رغم محاولات الجيش الروسي إعاقة العملية.

وكشفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أنه لم يُسمح لقوافل المساعدات الإنسانية والحافلات بدخول مدينة ماريوبول.

فيما نقلت وسائل إعلام أوكرانية عن عمدة كييف، أن أكثر من نصف سكان العاصمة الأوكرانية نزحوا عنها بسبب القصف.

وأفاد مستشار وزير الدفاع الأوكراني ،أن مدينة ماريوبول في وضع سيء وتم استهداف منشآت بينها مسرح يحتمي به مدنيون.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية، أن روسيا أطلقت سراح عمدة بلدية ميليتوبول بعد أيام من اختطافه، وأن روسيا تسلمت 9 جنود أسرى مقابل إطلاق سراح رئيس بلدية مدينة ميليتوبول.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تدعم أوكرانيا عبر مساعدات أمنية ودفاعية وكذلك عبر فرض عقوبات اقتصادية صارمة على موسكو، مشيرة إلى أن المساعدات الجديدة لأوكرانيا تضم 800 صاروخ ستينغر و2000 صاروخ جافلين و100 طائرة مسيرة.

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