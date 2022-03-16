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استخراج 13 جثة من بئر تنقيب عن الذهب في دولة عربية

استخراج 13 جثة من بئر تنقيب عن الذهب في دولة عربية
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تواصل- فريق التحرير:

لقي 13 سودانيا مصرعهم،  وأصيب آخرون، إثر انهيار بئر للتنقيب عن الذهب في مدينة تلودي بولاية جنوب كردفان.

ونقلت وسائل إعلام سودانية، أن البئر انهارت على أكثر من 40 من عمال التنقيب عن الذهب، في منطقة “أم دوال”.

وذكرت عن المدير التنفيذي لمحلية تلودي عبد الرحمن موسى الأمين قوله: “إن مستشفى تلودي استقبل أمس الأربعاء 13 جثة من ضحايا الحادثة”.

وأضاف أن الحادث يعود إلى ظهور كميات كبيرة من الذهب في أحد الآبار وعلى إثر ذلك تدافعت أعداد كبيرة من المعدنيين، ما أدى إلى انهيار التربة فوقهم.

يذكر أن محلية تلودي، توجد بها  أعداد كبيرة من المناجم يعمل فيها آلاف المعدنين، والتي تتعرض لحوادث انهيارات متعددة.

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