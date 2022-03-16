بعد أن شنق نفسه.. الداخلية الكويتية تصدر بيانا عاجلا حول نهاية المتهم في جريمة العارضية

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، بيانا حول النهاية التي انتهت بها حياة المتهم الهندي، الذي ارتكب جريمة العارضية، والتي اهتزّ لها الرأي العام الكويت.

وبحسب البيان الذي تداولته وسائل إعلام كويتية ، فقد ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن المتهم بقضية مقتل 3 أشخاص من أسرة واحدة بمنطقة العارضية عثر عليه أمس الأربعاء الموافق داخل زنزانته وقد فارق الحياة، حيث قام بشنق نفسه باستخدام ملابسه.

وأكدت الإدارة أنه بعد انتقال الإدارة العامة للأدلة الجنائية لموقع البلاغ وفحص الجثة، ثبت أن سبب الوفاة الانتحار ولا توجد أية إصابات أخرى بالمتهم.

كما تم تسجيل قضية تحت رقم 2022/31 جنايات الصليبية بالواقعة.

وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات، للوقوف على ملابسات الواقعة.