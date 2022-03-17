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تيسيرا على المعتمرين.. 13 مترجما لإرشاد الزوار بالمسائل الشرعية

تيسيرا على المعتمرين.. 13 مترجما لإرشاد الزوار بالمسائل الشرعية
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تواصل ـ فريق التحرير:

عبر برنامج “نرشدكم بلغتكم”؛ تقوم وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بدور بارز فيما يتعلق بترجمة المسائل الشرعية للزوار والمعتمرين.

وبحسب ما أكده الأستاذ فادي السلمي، مدير إدارة التوجيه والإرشاد، فإن الإدارة تحرص على توزيع المترجمين على المواقع المخصصة لإرشاد السائلين مع أصحاب الفضيلة المشاركين.

وأوضح السلمي أنه يوجد سبع لغات عالمية يتم ترجمتها من خلال برنامج “نرشدكم بلغتكم” ومن أهمها: (الإنجليزية – الأوردية – الفارسية – الفرنسية).

وأشار السلمي إلى أن تلك الجهود تأتي بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم كل ما يخدم الزوار والمعتمرين.

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