الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

دراسة أوروبية: لهذا السبب الخطير تنخفض أعداد الطيور

دراسة أوروبية: لهذا السبب الخطير تنخفض أعداد الطيور
0

تواصل ـ فريق التحرير:

تولى باحثون من جامعة كامبريدج إجراء دراسة اعتبرت الأولى من نوعها، التي تحتسب كمياً الأثر الذي تحدثه تسممات مادة الرصاص في كل أنحاء أوروبا.

وقامت الدراسة بتحليل تركيزات الرصاص بكبد ثلاثة آلاف من الطيور الجارحة من 22 نوعا وجدت نافقة أو تحتضر في 13 دولة أوروبية هي فرنسا وألمانيا والنمسا والمجر وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والسويد والدنمارك وسويسرا وبريطانيا واليونان.

وتوصل الباحثون أن التسمم بالرصاص الناجم عن ذخيرة الصيادين يؤدي إلى انخفاض قدره 55 ألفا في سماء أوروبا، مقارنة بعددها لولا وجود هذا التسمم.

وقد لاحظ الباحثون أن تعداد النسور ذات الذيل الأبيض أقل بنسبة 14 % مما كان ليكون عليه،  لو لم تتعرض للرصاص طوال أكثر من قرن.

في حين تبلغ هذه النسبة 13 % لدى النسور الذهبية و12 % لدى نسور غريفون.

وأفادت الدراسة بأن الصيد مسؤول عن نشر نحو 14 ألف طن من الرصاص كل عام في دول الاتحاد الأوروبي.

وحظرت دولتان أوروبيتان الذخيرة التي تحوي معدن الرصاص وهما الدنمارك وهولندا.

مواد ذات صلة

هل يصبح كورونا مرضًا موسميًا؟.. طبيب متخصص يُجيب

هل يصبح كورونا مرضًا موسميًا؟.. طبيب متخصص يُجيب

11 مليونًا في أسبوع.. تزايد الإصابة بكورونا عالميًا

11 مليونًا في أسبوع.. تزايد الإصابة بكورونا عالميًا

بالرغم من الحرب.. زيادة صادرات غازبروم الروسية إلى 9 دول أوروبية

بالرغم من الحرب.. زيادة صادرات غازبروم الروسية إلى 9 دول أوروبية

روسيا تمنع تصدير الحبوب والسكر إلى أوروبا وآسيا

روسيا تمنع تصدير الحبوب والسكر إلى أوروبا وآسيا

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>