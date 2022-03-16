دراسة أوروبية: لهذا السبب الخطير تنخفض أعداد الطيور

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تولى باحثون من جامعة كامبريدج إجراء دراسة اعتبرت الأولى من نوعها، التي تحتسب كمياً الأثر الذي تحدثه تسممات مادة الرصاص في كل أنحاء أوروبا.

وقامت الدراسة بتحليل تركيزات الرصاص بكبد ثلاثة آلاف من الطيور الجارحة من 22 نوعا وجدت نافقة أو تحتضر في 13 دولة أوروبية هي فرنسا وألمانيا والنمسا والمجر وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وبولندا والسويد والدنمارك وسويسرا وبريطانيا واليونان.

وتوصل الباحثون أن التسمم بالرصاص الناجم عن ذخيرة الصيادين يؤدي إلى انخفاض قدره 55 ألفا في سماء أوروبا، مقارنة بعددها لولا وجود هذا التسمم.

وقد لاحظ الباحثون أن تعداد النسور ذات الذيل الأبيض أقل بنسبة 14 % مما كان ليكون عليه، لو لم تتعرض للرصاص طوال أكثر من قرن.

في حين تبلغ هذه النسبة 13 % لدى النسور الذهبية و12 % لدى نسور غريفون.

وأفادت الدراسة بأن الصيد مسؤول عن نشر نحو 14 ألف طن من الرصاص كل عام في دول الاتحاد الأوروبي.

وحظرت دولتان أوروبيتان الذخيرة التي تحوي معدن الرصاص وهما الدنمارك وهولندا.