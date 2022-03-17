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وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. الشروط ورابط التقديم

وظائف إدارية شاغرة لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية.. الشروط ورابط التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية، عبر بوابة التوظيف الرسمية، عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المؤهلات والخبرات:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة لا تقل عن (1) سنوات.
– مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة.

ملخص المهام الوظيفية:

– التعامل مع الآلات المكتبية مثل: الطابعة، الكمبيوتر الشخصي، الهاتف، آلة نسخ المستندات.
– مساندة الكادر الإداري في جمع ونسخ وتصنيف المستندات.
– استقبال البريد الوارد والمساعدة في تحضير البريد الصادر.
– المساعدة في أرشفة المستندات والتأكد من سهولة الوصول إليها.

التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة:

رابط التقديم: (اضغط هنا)، مع العلم أن آخر موعد للتقديم: 20 مارس 2022م.

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