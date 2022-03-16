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«كأنها لعبة» شاهد ..استهداف دبابة روسية في شوارع ماريوبول

«كأنها لعبة» شاهد ..استهداف دبابة روسية في شوارع ماريوبول
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تواصل ـ فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير دبابة روسية في أوكرانيا، لكنها هذه المرة بطريقة مذهلة وكأنك تشاهد لعبة فيديو.

وأرفق الفيديو بتعليق جاء فيه: “دبابة روسية نوع T72B تتلقى أربع ضربات من مضادات الدبابات قبل أن تنفجر”.

وأكد الحساب أن التصوير كان من شوارع مدينة ماريوبول الأوكرانية، والتي يدرو على أرضها أكبر مواجهات حربية منذ الغزو الروسي على جارتها أوكرانيا.

وتحرص أوكرانيا على توثيق هجماتها على الجيش الروسي، في خضم حرب إعلامية توازي المعركة العسكرية المشتعلة بين الطرفين منذ عشرين يوما.

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