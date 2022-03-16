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لأول مرة منذ 4 سنوات.. الاحتياطي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة

لأول مرة منذ 4 سنوات.. الاحتياطي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة
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تواصل – وكالات:

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء أمس الأربعاء، رفع أسعار الفائدة، في أول زيادة منذ عام 2018 أي منذ 4 سنوات تقريباً.

وفي التفاصيل، أصدر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، قرارا برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما توقع أن تصل إلى نطاق بين 1.75 بالمئة و2 بالمئة بحلول نهاية العام.

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان له، إنه يتوقع أن يبقى التضخم فوق مستوى 2 بالمئة الذي يستهدفه، بأن يبلغ 4.1 بالمئة هذا العام، وأن يتراجع فقط إلى 2.3 بالمئة حتى نهاية 2024.

كما توقع أن يبلغ التضخم 4.3 بالمئة في 2022، و2.7 بالمئة في 2023، و2.3 بالمئة في 2024.

وأشار كذلك إلى أنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 2.8 بالمئة هذا العام، وهو ما يمثل هبوطا حادا من توقعاته السابقة للنمو في ديسمبر والبالغة 4.0 بالمئة.

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