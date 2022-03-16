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شنق نفسه داخل محبسه.. تفاصيل نهاية الهندي المتهم بارتكاب جريمة العارضية في الكويت

شنق نفسه داخل محبسه.. تفاصيل نهاية الهندي المتهم بارتكاب جريمة العارضية في الكويت
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تواصل- فريق التحرير:

أقدم المتهم الهندي على إنهاء حياته، داخل محبسه، وذلك بعد إلقاء القبض عليه، إثر ارتكابه جريمة العارضية التي هزت الرأي العام الكويتي.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام كويتية، فقد أنهى الهندي حياته داخل السجن المركزي مساء اليوم.

ونقلت عن مصدر أمني قوله : إن المتهم الهندي شنق نفسه داخل العنبر المحتجز بداخله.

وأضاف أن المتهم قام باستخدام قطعة قماش وشنق نفسه في السرير المكون من دورين داخل الزنزانة.

ونوه أنه قام بإحكام غلقها على رقبته حتى فارق الحياة، وأن قيادات السجن المركزي فتحت تحقيقا موسعا للوقوف على كيفية انتحاره.

كما جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة للمعاينة ومباشرة تحقيقاتها.

يذكر أن المقيم الهندي المتهم ، كان قد قام بقتل عائلة كويتية مكونة من الزوج والزوجة وابنتهما في منطقة العارضية.

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