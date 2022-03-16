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استشاري: 4 عوامل تحدد صرف أدوية فيروس الكبد بي

استشاري: 4 عوامل تحدد صرف أدوية فيروس الكبد بي
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، أن هناك عدة عوامل تحدد صرف أدوية فيروس الكبد بي.

وأضاف الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن هذه العوامل تشمل التالي:

1- تحاليل جزيئات وكمية الفيروس
2- وظائف الكبد
3- وجود تليف كبدي
4- تناول الأدوية المثبطة للمناعة

وأشار د.الذيابي، إلى أن فيروس الكبد بي لا ينتقل بالطرق التالية:

1- الطعام أو الماء

2- أواني الأكل

3- العطاس أو السعال

4- القبلة أو الرضاعة

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