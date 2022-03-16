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عاجل.. البيت الأبيض يتدارك تصريحات بايدن ويؤكد: كان يتحدث من قلبه

عاجل.. البيت الأبيض يتدارك تصريحات بايدن ويؤكد: كان يتحدث من قلبه
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تواصل ـ فريق التحرير:

في خبر عاجل بثه البيت الأبيض على وكالات العالم الإخبارية، بعد دقائق من خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمجرم الحرب، تدارك البيت الأبيض على خطاب بايدن بقوله: “الرئيس بايدن كان يتحدث من قلبه عندما وصف بوتين بمجرم حرب”.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ “مجرم حرب”.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية في نبأ عاجل لها، تصريحات “بايدن”، مشيرة إلى أنه لأول مرة يصف “بوتين” بـ”مجرم حرب”.

وقالت القناة :” الرئيس الأميركي جو بايدن يصف فلاديمير بوتين لأول مرة بـ”مجرم حرب”.

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وفي تصريحات سابقة، اليوم الأربعاء، قال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيدفع ثمن غزو أوكرانيا”، مؤكدا أن واشنطن “ستشل الاقتصاد الروسي”.

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