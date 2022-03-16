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تصعيد خطير.. بايدن يصف بوتين لأول مرة بـ«مجرم حرب»

تصعيد خطير.. بايدن يصف بوتين لأول مرة بـ«مجرم حرب»
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تواصل- فريق التحرير:

في تصعيد خطير بالتصريحات التي من شأنها تأزيم الصراع أكثر وعدم وضع حد له، اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين “مجرم حرب”.

ونقلت قناة “الحرة” الأمريكية في نبأ عاجل لها، تصريحات “بايدن”، مشيرة إلى أنه لأول مرة يصف “بوتين” بـ”مجرم حرب”.

وقالت القناة :” الرئيس الأميركي جو بايدن يصف فلاديمير بوتين لأول مرة بـ”مجرم حرب””.

فيما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات غير مسبوقة على روسيا.

وفي تصريحات سابقة، اليوم الأربعاء، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيدفع ثمن غزوه لأوكرانيا، مؤكدًا على أنه سيشل اقتصاد بلاده.

قال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيدفع ثمن غزو أوكرانيا”، مؤكدا أن واشنطن “ستشل الاقتصاد الروسي”، حسب سكاي نيوز.

وأشار بايدن إلى أن بلاده والحلفاء سيواصلون إضعاف بوتين وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستواصل إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدي للهجوم الروسي.

وأشار إلى أن الدعم العسكري الأمييكي، ساعد أوكرانيا في إحداث خسائر فادحة في القوات الروسية.

وكشف بايدن عن المبالغ الضخمة التي تقدمها واشنطن لكييف: “قدمنا هذا الأسبوع فقط مساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.. ونقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار”.

وقال بايدن: “سنقدم منظومات مضادة للطائرات والمدرعات لأوكرانيا للتصدي للعدوان الروسي.. سنقدم أسلحة وذخائر لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي”.

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