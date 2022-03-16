لاستعادة المجال الجوي.. أمريكا تعلن عن مليار دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا

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واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإعلان عن مساعدات عسكرية ضخمة لأوكرانيا، على الرغم من التحذيرات الروسية.

وأعلن “بايدن: خلال تصريحات من البيت الأبيض، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة عسكرية إضافية لأوكرانيا.

وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وقال بايدن – حسب سي إن إن- “هذه عمليات نقل مباشرة للمعدات من وزارة دفاعنا إلى الجيش الأوكراني لمساعدتهم في محاربة هذا الغزو. أشكر الكونغرس على تخصيص هذه الأموال”.

وأضاف بايدن “ستوفر هذه الحزمة الجديدة، نفسها، مساعدة غير مسبوقة لأوكرانيا. وتشمل؛ 800 نظام مضاد للطائرات للتأكد من أن الجيش الأوكراني يمكنه الاستمرار في إيقاف الخطط وطائرات الهليكوبتر التي كانت تهاجم شعبها والدفاع عن”المجال الجوي الأوكراني”.

وتابع: “العالم متحد في دعمنا لأوكرانيا وتصميمنا على دفع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ثمن باهظ للغاية.

وقال مسؤولون مطلعون على الخطط إن حزمة المساعدة العسكرية ستشمل ما يلي:

1- صواريخ مضادة للدبابات .

2- المزيد من الأسلحة الدفاعية التي قدمتها الولايات المتحدة بالفعل.

3- صواريخ جافلين المضادة للدبابات .

4- صواريخ ستينجر المضادة للطائرات.