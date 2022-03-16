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الصحة: 4 نصائح لتقليل استهلاك الملح في الطعام

الصحة: 4 نصائح لتقليل استهلاك الملح في الطعام
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تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة الصحة، العديد من النصائح لتقليل استهلاك الملح في الطعام للوقاية من أضراره.

وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، لكل مملوح.. ضريبة.. عرف كيف تقلّل ملحك في الأكل؟

ونصحت الصحة بما يلي لتقليل استهلاك الملح:

– استبدل الملح بالليمون والتوابل

– تجنب وضع الملح على طاولة الطعام

– قبل شراء المنتج تحقق من نسبة الأملاح في البطاقة الغذائية

– اغسل الخضروات المعلبة قبل أكلها ويفضل استبدالها بالطازجة

وأوضحت وزارة الصحة، أن الملح له نفس الخواص في جميع أنواعه سواء كان ملحا بحريا أو ملحا صخريا.

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