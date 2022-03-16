«الموارد البشرية» تتيح 75 وظيفة عبر برنامج العمل عن بعد

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أعلنت وزارة الموارد البشرية ممثلة في (برنامج العمل عن بعد) تعلن عن طرح أكثر من (75) وظيفة شاغرة للرجال والنساء حملة (كافة المؤهلات) عبر برنامج العمل عن بعد بمختلف مناطق بالمملكة (وظائف عن بعد)، وفقا للتفاصيل التالية:

مجالات العمل:

– التسويق.

– البرمجة.

– المحاسبة.

– السكرتارية.

– الدعم الإداري.

– المبيعات.

– المشتريات.

– خدمة العملاء.

– إدخال البيانات.

– تحليل الأعمال.

– مراكز الاتصال.

– الموارد البشرية.

– الشحن والتوزيع.

– قواعد البيانات.

– العلاقات العامة.

– الكتابة الإدارية.

– الدعاية والإعلان.

– الفنيين والمهنيين.

– المبيعات الهاتفية.

– التحصيل الهاتفي.

– التسويق الإلكتروني.

– الشبكات والدعم الفني.

بعض المسميات الوظيفية (وظائف عن بعد):

– كاتب رواتب.

– كاتب إداري عام.

– كاتب شؤون موظفين.

– خدمة عملاء.

– كاتب علاقات عامة.

– مأمور سنترال.

– مساعد إداري.

– محصل ديون.

– اخصائي تسويق إلكتروني.

– اختصاصي تسويق.

– مندوب مبيعات.

– مندوب مشتريات.

– كاتب إداري عام.

– مدقق حسابات.

– كاتب استعلامات عامة.

– اخصائي شؤون موظفين.

– مشرف مراجعة ادارية.

– محاسب عام.

– كاتب محتوى.

– سكرتير تنفيذي.

– اختصاصي تسويق.

– كاتب إداري.

– مشرفين عمال

– كاتب اجور.

– كاتب استقبال عام.

خطوات التسجيل في برنامج العمل عن بعد:

1- زيارة بوابة العمل عن بعد.

2- اضغط على ايقونة التسجيل (خيار الباحث عن عمل).

3- أنشئ حسابك الإلكتروني في البوابة.

4- عند إنشاء الحساب قم ببناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

5- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

6- يشترط حساب أبشر مفعل.

التقديم:

– التقديم متاح الآن من خلال بوابة التوظيف للعمل عن بعد:

– رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )