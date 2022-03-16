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بايدن يتوعد بوتين : ستدفع الثمن بهذه الطريقة

بايدن يتوعد بوتين : ستدفع الثمن بهذه الطريقة
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تواصل- وكالات:

توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه سيدفع ثمن غزوه لأوكرانيا، مؤكدًا على أنه سيشل اقتصاد بلاده.

وفي حديثه يوم الأربعاء، قال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “سيدفع ثمن غزو أوكرانيا”، مؤكدا أن واشنطن “ستشل الاقتصاد الروسي”، حسب سكاي نيوز.

وأشار بايدن إلى أن بلاده والحلفاء سيواصلون إضعاف بوتين وتقوية أوكرانيا في الميدان وعلى طاولة المفاوضات.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستواصل إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا للتصدي للهجوم الروسي. وأشار إلى أن الدعم العسكري الأمييكي، ساعد أوكرانيا في إحداث خسائر فادحة في القوات الروسية.

وكشف بايدن عن المبالغ الضخمة التي تقدمها واشنطن لكييف: “قدمنا هذا الأسبوع فقط مساعدات لأوكرانيا بقيمة مليار دولار.. ونقدم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار”.

وقال بايدن: “سنقدم منظومات مضادة للطائرات والمدرعات لأوكرانيا للتصدي للعدوان الروسي.. سنقدم أسلحة وذخائر لأوكرانيا لمواجهة الجيش الروسي”.

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