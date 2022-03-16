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تنبيه لمستخدمي الطرق في الرياض.. غبار كثيف يحجب الرؤية

تنبيه لمستخدمي الطرق في الرياض.. غبار كثيف يحجب الرؤية
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تواصل – فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض في كلٍّ من (وادي الدواسر – السليل – المثلث -الزهر) بسبب كثافة الغبار على الطريق.

وقالت قوات أمن الطرق في بيان لها عبر “تويتر”: “نود التنويه بأن المنطقة تشهدُ نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد كان قد توقع في تقريره، اليوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية؛ حيث تصل سرعة الرياح إلى 50كم/ساعة، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق.

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