«الحربي» يكشف عن حيلة ماكرة لسرقة بيانات وأموال المستخدمين (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

حذر الخبير التقني سالم الحربي من عمليات الاحتيال والنصب والابتزاز عبر الإنترنت من خلال أرقام وهمية تدعي أنها من داخل المملكة.

وقال الحربي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا تثق بأي شخص من خلال الإنترنت بسبب أن لديه أرقام من المملكة، أو إماراتية أو كويتية”.

وقال إن عمليات النصب والاحتيال تتم من خلال برامج عبر الإنترنت تستطيع توفر أي أرقام من أي دولة سواء أرقام في المملكة أو دولة عربية.

وأكد سالم الحربي، أن البيانات الخاصة والحسابات البنكية، هي مسؤولة المستخدم في الأساس وعليه ان لا ينخدع بمثل هذه الاتصالات أو عمليات الاحتيال.