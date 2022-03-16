لهذا السبب.. تحديث آيفون الجديد يغضب المستخدمين

تواصل ـ فريق التحرير:

برغم ترقب المستخدمين له عدة شهور، إلا أن تحديث آيفون الجديد لم ينل إعجابهم، بل وعبروا عن غضبهم بسبب مشكلة كبيرة واجهتهم.

ولاحظ العديد من مستخدمي “آيفون” نفادا سريعا للبطارية بعد تنزيلهم التحديث الجديد.

وذكر أحدهم على حسابه في تويتر: “هناك استنزاف سريع لبطارية آيفون بعد تحديث iOS 15.4.. انخفض شحن هاتفي بـ5 في المئة في أقل من 10 دقائق.. هذا أمر مثير للسخرية”.

ونشر آخر صورة توضح كيف تستنزف بطاريته منذ تثبيت التحديث الجديد، وعلق عليها بالقول “SOS Apple” (النجدة).

من جانبه علّق الخبير في الهواتف، أدريان كينغسلي، بالقول: “يؤدي تثبيت نظام تشغيل جديد على آيفون إلى تفعيل الكثير من التطبيقات في الخلفية، ويمكن أن يستمر ذلك لساعات أو حتى أيام”.

وتابع: “هذه العملية تسمى إعادة معايرة البطارية، وغالبا ما تعطي الانطباع بأن الشحن ينفد بسرعة أكبر، في حين أنها ليست كذلك”.