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غامض.. ظهور مرض «مميت» يصيب الأطفال بعد أسابيع من كورونا

غامض.. ظهور مرض «مميت» يصيب الأطفال بعد أسابيع من كورونا
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تواصل- وكالات:

عجز الأطباء عن التوصل إلى رصد حالة مميتة، تصيب الأطفال الذين يتعافون من فيروس كورونا، والتي تكون “قاتلة”.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، أن آلاف الآباء، حذروا من حالة مرضية صعبة تصيب أبناءهم بعد أسابيع من تعافيهم من فيروس كورونا.

ويطلق على هذه الحالة اسم “المتلازمة الالتهابية المتعددة”، وهي نادرة للغاية، إذ تحدث لدى أقل من 1 بالمئة من الأطفال الذين يصابون بالفيروس.

ويحتاج 1 إلى 5 من بين 100 ألف طفل يصابون بهذه المتلازمة إلى علاج في المستشفى.

لكن الأمر المثير هو أن الأطفال الأصحاء يصابون بهذه المشكلة الصحية، بعد حوالى 4- 6 أسابيع من الإصابة بالفيروس.

ونظرا لأن أعراض هذه المتلازمة يمكن أن تتشابه مع مشكلات صحية أخرى، يخفق الأطباء في رصدها.

وتشمل الأعراض حمى طويلة الأمد، وآلام في البطن، وإسهال، وطفح جلدي متفش في الجسم، وعيون محتقنة بالدم وغيرها من الأعراض.

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