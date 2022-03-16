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قرار عاجل من محكمة العدل الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا

قرار عاجل من محكمة العدل الدولية بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا
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تواصل – فريق التحرير:

طالبت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وذلك خلال نظرها في الشكوى التي رفعتها أوكرانيا ضد روسيا.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تواجه الصواريخ والضربات الجوية الروسية كل يوم.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب بتقنية الفيديو كونفرنس أمام الكونغرس الأمريكي، أن روسيا لم تهاجم بلادنا فحسب بل شنت اعتداء ضد القيم الإنسانية.

وتابع الرئيس الأوكراني، “نحن بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة لمقاومة روسيا، مضيفا أن روسيا أطلقت نحو 1000 صاروخ لقتل الشعب الأوكراني.

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