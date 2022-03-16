متى يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن الحالة التي يمكن أن يقرأ فيها القرآن بالركوع والسجود.

جاء ذلك في منشور على موقع “تويتر”، بثته الصحفة الرسمية للشيخ الخضير على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة.

وقال الخضير: جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن إذا تليت الآيات لا على أنها قرآن، كأن يقول الساجد: {ربِّ أَوزِعنِي أَن أشكُرَ نِعمَتك} أو {ربِّ اجعَلني مُقِيم الصّلاَة} .. إلى آخره من الأدعية القرآنية، فإذا جاء بها على أساس أنها أدعية لا قرآن فلا بأس.