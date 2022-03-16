الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

متى يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟

متى يجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟
0

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن الحالة التي يمكن أن يقرأ فيها القرآن بالركوع والسجود.

جاء ذلك في منشور على موقع “تويتر”، بثته الصحفة الرسمية للشيخ الخضير على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة.

وقال الخضير: جاء النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن إذا تليت الآيات لا على أنها قرآن، كأن يقول الساجد: {ربِّ أَوزِعنِي أَن أشكُرَ نِعمَتك}  أو {ربِّ اجعَلني مُقِيم الصّلاَة} .. إلى آخره من الأدعية القرآنية، فإذا جاء بها على أساس أنها أدعية لا قرآن فلا بأس.

مواد ذات صلة

حكم الصلاة على الكرسي والاكتفاء بالإيماء بالسجود مع القدرة عليه

حكم الصلاة على الكرسي والاكتفاء بالإيماء بالسجود مع القدرة عليه

فضل حامل القرآن

فضل حامل القرآن

هل يجوز التخلف عن صلاة الجماعة في البرد القارس؟ الخضير يجيب

هل يجوز التخلف عن صلاة الجماعة في البرد القارس؟ الخضير يجيب

شاهد.. تلاوة نواف عاكش الذي وعده وزير الشؤون الإسلامية بإمامة الحرم المكي

شاهد.. تلاوة نواف عاكش الذي وعده وزير الشؤون الإسلامية بإمامة الحرم المكي

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة