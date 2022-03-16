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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة دولة الإمارات بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية

خادم الحرمين يتلقى برقيات تهنئة من قيادة دولة الإمارات بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية
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تواصل- واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقيات تهنئة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح.
وسأل سمو الشيخ خليفة بن زايد، وسمو الشيخ محمد بن راشد، وسمو الشيخ محمد بن زايد، الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، وللمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

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