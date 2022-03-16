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عاجل.. أمين عام الناتو: سننشر مزيدا من القوات لتعزيز الجناح الشرقي للحلف

عاجل.. أمين عام الناتو: سننشر مزيدا من القوات لتعزيز الجناح الشرقي للحلف
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن أمين عام حلف الأطلسي (الناتو) أن الحلف سينشر مزيدا من القوات لتعزيز الجناح الشرقي للحلف على حدود أوكرانيا.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا ستستمر حتى النهاية وحتى تحقق أهدافها.

وأضاف بوتين في خطاب عصر اليوم، أنه تم استنفاد كافة الأساليب الدبلوماسية لحماية الأمن القومي لبلادنا.

وقال إن أوكرانيا خططت بدعم من قوى غربية لشن عدوان علينا، لافتا إلى عدم السماح “بتحويل أوكرانيا إلى جبهة تستخدم في الحرب ضدنا”.

وتابع بوتين : “لم يكن هناك خيار لحماية أمن القومي الروسي غير الهجوم على أوكرانيا، وأن الغرب يستخدم العملية العسكرية على أوكرانيا ذريعة لفرض العقوبات على بلاده”.

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