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مخاوف من تسونامي .. زلزال يضرب اليابان وانقطاع الكهرباء عن طوكيو (فيديو)

مخاوف من تسونامي .. زلزال يضرب اليابان وانقطاع الكهرباء عن طوكيو (فيديو)
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تواصل- فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله، مشاهد من  زلزال ضرب اليابان، وتسبب في انقطاع الكهرباء، عن أجزاء من العاصمة طوكيو، مع مخاوف من موجات تسونامي.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام، فقد ضرب زلزال بقوّة 7,3 درجات شرق اليابان ليل الأربعاء محدثًا هزّة في طوكيو وتحذيرات من إمكانية وقوع تسونامي في أجزاء من الساحل في شمال شرق البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، أنه تم تحديد مركز الزلزال قبالة منطقة فوكوشيما وعلى عمق 60 كلم.

وقد صدر بعد وقت قصير من وقوعه عند الساعة 23,36، تحذير من موجات تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد لأجزاء من المناطق الساحلية الواقعة في شمال شرق اليابان.

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