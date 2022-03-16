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«الأراضي البيضاء» يعلن قرب تطبيق المرحلة الثانية في مكة وجدة والدمام

«الأراضي البيضاء» يعلن قرب تطبيق المرحلة الثانية في مكة وجدة والدمام
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تواصل- فريق التحرير:

كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن قرب تطبيق المرحلة الثانية في كل من مكة المكرمة وجدة وحاضرة الدمام، وذلك خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالله بن سعود الحماد أن المرحلة الثانية ستطبق وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة.

وأكد الحماد في لقاء تلفزيوني على قناة روتانا خليجية، أن ذلك يأتي في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في مدينة الرياض بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

وشدد الحماد أن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية ونظام رسوم الأراضي البيضاء، تم خلالها إعادة تعريف “التنمية العمرانية” بأنها اعتماد مخطط نهائي للأرض وإنهاء عمليات الإفراغات وتسليم الخدمات، مما حد من عمليات التلاعب والتحايل على النظام.
وأضاف أن قرار دمج وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية يعتبر نقلة نوعية للبرنامج، حيث أصبح هناك وضوح أكثر وصلاحية أكبر وتكامل أكبر بين البرنامج والأمانات في البيانات، بالتالي مجال التلاعب أصبح ضيق جدا.

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