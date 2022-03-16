ترامب: كنت قاسيًا للغاية مع بوتين لكنه فاجأني بهذا الأمر الخطير

تواصل – وكالات:

تحدث الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال توليه رئاسة أمريكا.

وقال “ترامب” إنه لم يكن يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخوض فعلا العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “واشنطن إكزامينر”، قال: “أنا مندهش، اعتقدت أن بوتين كان يتفاوض عندما أرسل قواته إلى الحدود”.

وأضاف: “اعتقدت أنها كانت طريقة صعبة للتفاوض لكنها طريقة ذكية”، منوها حينها أنه سيعقد صفقة جيدة مثل أي شخص آخر، مع الولايات المتحدة والأطراف الذين يميلون إلى التعامل معهم، مثل كل صفقة تجارية”.

وبما خص علاقته مع بوتين، قال: “لقد كنت قاسيا للغاية مع بوتين، لكن في الوقت نفسه، كنت أتفق معه جيدا. لكنني كنت أتفق مع معظم قادة العالم بشكل جيد للغاية”.