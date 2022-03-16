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فضيحة للإعلام الإيراني.. نشر صورة ممثل مصري على أنه ضابط بالموساد قُتل في قصف «أربيل»

فضيحة للإعلام الإيراني.. نشر صورة ممثل مصري على أنه ضابط بالموساد قُتل في قصف «أربيل»
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تواصل-فريق التحرير :

في فضيحة أثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقعت وسائل موالية لإيران في فبركة، تم كشفها وأثارت موجة جدل وسخرية.
ونشرت وسائل إعلام تابعة لإيران صورة لممثل مصري على أنها لضابط بجهاز الموساد التابع للاحتلال قُتل في القصف على السفارة الأمريكية في أربيل.
وظهر في الصورة الممثل المصري هاني رمزي، التي تم استخدامها في أحد أعماله التمثيلية.
وتعرضت أربيل، فجر الأحد الماضي، لهجوم بـ12 صاروخا باليستيا أطلقت من خارج البلاد من جهة الشرق.
واستهدفت حيا قرب القنصلية الأمريكية، ما ألحق أضراراً مادية بعدد من المباني، دون سقوط خسائر بشرية.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أنه استهدف مواقع تابعة للاحتلال في أربيل بصواريخ قوية ودقيقة.
وعقب القصف، تداولت وسائل إعلام ونشطاء إيرانيين على مواقع التواصل، أسماء على أنها لضباط في الموساد، قُتلوا خلال الهجوم.
وفي غمرة تلك الحملة، أطلق عراقيون ساخرون من الرواية الإيرانية، صورة للفنان هاني رمزي، وقالوا إن أحد الضباط الذين قُتلوا هو الضابط “هاني رمزي” (أي هاني رمزي).
وما كان من الممثل المصري إلا أن يتفاعل معهم، ورد عليهم: “اسمي الضابط الشهيد أبو العربي وليس هاني رمزي.. أرجو التصحيح”.

 

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