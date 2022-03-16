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سمو ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا

سمو ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا
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تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر اليمامة، اليوم، دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

ونشرت الوكالة الرسمية”واس” ، مشاهد من الاستقبال الرسمى لرئيس وزراء بريطانيا.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد ودولة رئيس الوزراء البريطاني جلسة مباحثات رسمية.

وجرى خلال جلسة المباحثات بحث علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها، بالإضافة إلى استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة.

فيما حضر من الجانب البريطاني معالي وزير الاستثمار السيد جيرالد ادجار جريمسون، والسفير لدى المملكة السيد نيل كرومبتون، والسكرتير الخاص السيد مارتن الكسندر بيلي رينولدز، ونائب مستشار الأمن القومي ديفيد كواري، وسكرتيرة شؤون الصحافة لرئيس الوزراء البريطاني السيدة روزماري فورين إليزابيث بات ويليامز، ومستشار سياسة خارجية السيد جون باتريك آرثر بيو.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد وصل إلى الرياض، اليوم، في زيارة رسمية للمملكة. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

 

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