بالأرقام.. عدد المعتمرين القادمين للمدنية المنورة

تواصل- واس:

نشرت وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة اليوم إحصائية لعدد المعتمرين القادمين للمدينة المنورة من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية لموسم عمرة 1443هـ.

وأوضح التقرير توزيع قدوم ومغادرة المعتمرين حسب المنافذ، حيث بلغ عدد القادمين جوًّا 531546 و 426547 مغادراً، فيما بلغ عدد القادمين برا 40069 و31748 مغادراً، كما بلغ عدد القادمين عبر البحر 72 معتمرا فيما غادر 71 معتمرا.

كما أوضح التقرير إجمالي قدوم ومغادرة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، حيث بلغ عدد القادمين 356,925 بمعدل يومي 6,860 معتمرا، فيما بلغ عدد المغادرين 211,278 بمعدل يومي 2,506 معتمرين، مبينا التقرير إجمالي عدد المعتمرين والبالغ 571,687 وعدد التأشيرات الصادر والبالغة 632,712 تأشيرة.

وفيما يتعلق بتصاريح تطبيق “توكلنا” لزيارة المسجد النبوي والروضة الشريفة في الفترة السابقة كشف التقرير إجمالي التصاريح للصلاة في الروضة الشريفة حيث بلغ عدد التصاريح 1,232,549 للرجال، منها 214,029 تصريحا للسعوديين، و618,721 تصريحا للمقيمين، و399,799 تصريحا للزوار ,فيما بلغ إجمالي عدد التصاريح للنساء 947,010 تصريحات.

وتسعى وكالة الحج وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة لتقديم حزمة من الخدمات للزوار والمعتمرين عبر المنافذ الجوية البرية والبحرية وذلك بتسريع زمن إنهاء إجراءات الدخول والمغادرة ومتابعة المرضى المنومين وإرشاد المعتمرين التائهين وتسليمهم لشركات العمرة والتعامل مع البلاغات الواردة بشكل سريع للوصول إلى الجودة المطلوبة.