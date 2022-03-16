الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

بشرى.. خفض استقدام العمالة بنحو 3,000 ريال بسبب هذا القرار

بشرى.. خفض استقدام العمالة بنحو 3,000 ريال بسبب هذا القرار
0

تواصل – فريق التحرير :

في بشرى سارة قبل دخول شهر رمضان الكريم، كشفت مصادر مقربة من مكاتب الاستقدام، أنه تم خفض فاتورة الاستقدام بنحو “2.2 – 3.5 ألف ريال”.
وأوضحت المصادر التي تحدثت لـ “عكاظ”، أن الانخفاض جاء بعد إلغاء الحجر الصحي المؤسسي على العمالة المنزلية.
وقالت الصحيفة نقلًا عن مصدرها، إن مكاتب الاستقدام كانت تعمد لرفع فاتورة الاستقدام بعد قرار وزارة الموارد البشرية اعتماد الحجر الصحي المؤسسي على جميع العمالة المنزلية بمجرد دخولها للمملكة.
وبيّنت أن فترة الحجر المؤسسي بدأت بـ10 أيام وبعدها قلصت إلى 7 أيام وأخيرا 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة.
وأكدت أن تكاليف الاستقدام بمختلف الجنسيات للعمالة المنزلية في البوابة الإلكترونية “مساند” لم تتغير، باستثناء إضافة قيمة الحجر الصحي المؤسسي.
وأشارت إلى أن تكاليف الحجر الصحي المؤسسي تختلف من بلد لآخر، حيث تتراوح بين “2.2 – 3.5 ألف ريال”.
وتابعت:” تكاليف فاتورة استقدام العمالة المنزلية الأوغندية مع الحجر الصحي المؤسسي تراوح بين 12.7 – 13 ألف ريال، والعمالة السريلانكية 29.3 ألف ريال، و الفلبينية 23.2 ألف ريال”.

مواد ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا

سمو ولي العهد يستقبل في الديوان الملكي بقصر اليمامة رئيس وزراء بريطانيا

«الجمارك» تكشف عن قيمة الشحنات الشخصية المعفاة من الرسوم

«الجمارك» تكشف عن قيمة الشحنات الشخصية المعفاة من الرسوم

إعلان هام من أمانة جدة بشأن نهاية مهلة الالتزام بالتسوير

إعلان هام من أمانة جدة بشأن نهاية مهلة الالتزام بالتسوير

«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>