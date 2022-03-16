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إعلام أمريكي: واشنطن تساعد أوكرانيا بسلاح فتاك استخدمته في أفغانستان

إعلام أمريكي: واشنطن تساعد أوكرانيا بسلاح فتاك استخدمته في أفغانستان
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شبكة “NBC” الأمريكية، أن إدارة الرئيس بايدن تدرس إرسال صواريخ ” Switchblade” عالية الدقة لأوكرانيا.

وأوضحت أن هذا النوع من الصواريخ، سيكون في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وأضافت أن كل من أمريكا وبريطانيا تمتلكان هذا النوع من السلاح الفتاك وهو عبارة عن مسيرات انتحارية تضرب بدقة.

وأكدت أن وزارة الدفاع الأمريكي “البنتاجون” كانت قد استخدمت هذا الصاروخ في أفغانستان ودول أخرى.

وأشارت إلى أن الصاروخ هو سلاح بحري أسرع من الصوت مضاد للسفن، ويمكن إطلاقه من الطائرات والمروحيات والسفن والبطاريات الساحلية.

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني، أن العاصمة كييف تواجه الصواريخ والضربات الجوية الروسية كل يوم.

وكشف الكرملين، أن فكرة إنشاء أوكرانيا منزوعة السلاح بجيشها الخاص  مثل النمسا أو السويد يمكن اعتبارها بمثابة حل وسط.

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