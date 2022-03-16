مجلس الشيوخ الأمريكي: “بوتين” مجرم حرب لا يمكنه الإفلات من المساءلة

تواصل – فريق التحرير:

اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، الثلاثاء، قرارًا بإدانة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باعتباره مجرم حرب.

وقدم القرار السناتور الجمهوري ليندسي جراهام ودعمه أعضاء بمجلس الشيوخ من كلا الحزبين.

ويشجع هذا القرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ودول أخرى على استهداف الجيش الروسي في أي تحقيق في ارتكاب جرائم حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في كلمة ألقاها بقاعة المجلس قبل التصويت “انضممنا جميعا في هذه القاعة.. ديمقراطيون وجمهوريون.. للقول إن فلاديمير بوتين لا يمكنه الإفلات من المساءلة عن الفظائع التي ارتكبت ضد الشعب الأوكراني”.