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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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رئيس الوزراء البريطاني يصل المملكة في زيارة رسمية.. وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير الرياض

رئيس الوزراء البريطاني يصل المملكة في زيارة رسمية.. وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير الرياض
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تواصل – واس:

وصل دولة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والوفد المرافق له إلى الرياض اليوم، في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندربن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد المطيري.

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