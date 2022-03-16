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شاهد.. أمطار مصحوبة بالبَرَد على الزلفي

شاهد.. أمطار مصحوبة بالبَرَد على الزلفي
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمطار مصحوبة بالبرد على محافظة الزلفي بمنطقة الرياض.

وأوضحت الفيديوهات المتداولة، كميات الأمطار المتساقطة مع البرد على شوارع وطرق الزلفى، وسط جو شتوي وانخفاض في درجات الحرارة.

وتفاعل المغردون مع فيديوهات الأمطار بحالة من الفرح سائلين الله تعالى أن يجعلها أمطار خير وبركة.

وفي وقت سابق توقع المركز الوطني للأرصاد، انخفاض درجات الحرارة على مناطق شرق ووسط المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة على بقية المناطق, كما يستمر نشاط الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وكشف خبير الطقس د. عبد الله المسند، أنه من المتوقع تشكل حزام سحابي ضيق وقد يهطل منه زخات محدودة على أجزاء من شمالي منطقتي الرياض والشرقية، وقد تسقط أمطار خفيفة ومتفرقة على أجزاء من عسير والباحة ومكة المكرمة، مؤكدً أنه يتوقع أن تنشط الرياح الشمالية السطحية الباردة والتي متوقع أن تثير الغبار.

 

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