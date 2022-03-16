رئيس وفد التفاوض الروسي: حققنا تقدمًا في المفاوضات مع الجانب الأوكراني

تواصل – فريق التحرير:

صرح رئيس وفد التفاوض الروسي والمساعد الرئاسي فلاديمير ميدينسكي، بأن مفاوضات اليوم تحقق فيها بعض التقدم على أكثر من صعيد مع الجانب الأوكراني.

وقال ميدينسكي إن عدد أفراد الجيش الأوكراني كان من بين القضايا التي تباحثنا فيها خلال المفاوضات.

واشترطت روسيا في المفاوضات أن تكون كييف بلدًا محايدًا مؤكدة بأن ذلك التزام مضمّن في دستور أوكرانيا.

وتحدث ميدينسكي عن اقتراح الجانب الأوكراني بإنشاء نسخة نمساوية أو سويدية لدولة منزوعة السلاح في أوكرانيا.

بينما رفض مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فكرة ضمان الوضع الحيادي للدولة الأوكرانية تجاه روسيا على غرار السويد أو النمسا.

وعقدت العديد من الجولات التفاوضية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، لكنها فشلت كلها في إنهاء الحرب بين الدولتين.