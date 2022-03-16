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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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جامعة الباحة تعلن موعد التقديم على برامج الماجستير

جامعة الباحة تعلن موعد التقديم على برامج الماجستير
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الباحة، موعد التقديم على برامج الماجستير المدفوعة للعام الجامعي 1444/1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

* برامج الماجستير:-

1- كلية الهندسة:

– ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية.

– ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.

2- كلية العلوم والآداب ببلجرشي:

– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة.

3- كلية إدارة الأعمال:

– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

– الماجستير في المحاسبة.

4- كلية التربية:

– ماجستير التربية في الموهبة والإبداع.

– ماجستير التربية في التربية البدنية.

– ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم.

– ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.

– ماجستير التربية في التربية الفنية.

– ماجستير التربية في القيادة التربوية.

5- كلية العلوم الطبية التطبيقية:

– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية.

6- كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات:

– ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.

– ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.

7- كلية الأداب والعلوم الإنسانية:

– ماجستير الأداب في الأدب الإنجليزي.

* موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/08/24هـ الموافق بالميلادي 2022/03/27م، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/04هـ الموافق 2022/04/05م

* طريقة التقديم:-

عبر الرابط التالي:

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