جامعة الباحة تعلن موعد التقديم على برامج الماجستير

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أعلنت جامعة الباحة، موعد التقديم على برامج الماجستير المدفوعة للعام الجامعي 1444/1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
* برامج الماجستير:-
1- كلية الهندسة:
– ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية.
– ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.
2- كلية العلوم والآداب ببلجرشي:
– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة.
3- كلية إدارة الأعمال:
– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.
– الماجستير في المحاسبة.
4- كلية التربية:
– ماجستير التربية في الموهبة والإبداع.
– ماجستير التربية في التربية البدنية.
– ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم.
– ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.
– ماجستير التربية في التربية الفنية.
– ماجستير التربية في القيادة التربوية.
5- كلية العلوم الطبية التطبيقية:
– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية.
6- كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات:
– ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.
– ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.
7- كلية الأداب والعلوم الإنسانية:
– ماجستير الأداب في الأدب الإنجليزي.
* موعد التقديم:-
– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/08/24هـ الموافق بالميلادي 2022/03/27م، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/04هـ الموافق 2022/04/05م
* طريقة التقديم:-
عبر الرابط التالي: