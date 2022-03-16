جامعة الباحة تعلن موعد التقديم على برامج الماجستير

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أعلنت جامعة الباحة، موعد التقديم على برامج الماجستير المدفوعة للعام الجامعي 1444/1443هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

* برامج الماجستير:-

1- كلية الهندسة:

– ماجستير العلوم في الإدارة الهندسية.

– ماجستير العلوم في هندسة الطاقة المتجددة.

2- كلية العلوم والآداب ببلجرشي:

– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة.

3- كلية إدارة الأعمال:

– ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي.

– الماجستير في المحاسبة.

4- كلية التربية:

– ماجستير التربية في الموهبة والإبداع.

– ماجستير التربية في التربية البدنية.

– ماجستير التربية في تكنولوجيا التعليم.

– ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس.

– ماجستير التربية في التربية الفنية.

– ماجستير التربية في القيادة التربوية.

5- كلية العلوم الطبية التطبيقية:

– ماجستير العلوم في الأحياء الدقيقة الطبية.

6- كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات:

– ماجستير العلوم في الأمن السيبراني.

– ماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي.

7- كلية الأداب والعلوم الإنسانية:

– ماجستير الأداب في الأدب الإنجليزي.

* موعد التقديم:-

– يبدأ التقديم يوم الأحد بتاريخ 1443/08/24هـ الموافق بالميلادي 2022/03/27م، ويستمر التقديم حتى يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/04هـ الموافق 2022/04/05م

* طريقة التقديم:-

عبر الرابط التالي:

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