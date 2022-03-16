بعد إجرائه فحوصات طبية تكللت بالنجاح.. هاشتاق #خادم_الحرمين_الشريفين يتصدر الترند

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “خادم الحرمين الشريفين” وهاشتاق “سلامتك يابو فهد” الترند على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” في المملكة، وذلك بعد دقائق من إعلان الديوان الملكي مغادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجراء فحوصات طبية تكللت بالنجاح.

وأعلن الديوان الملكي، اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – غادر ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى – حفظه الله – صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب تكللت ولله الحمد بالنجاح.

وتفاعل المغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع إعلان الدبوان الملكي بمغادرة الملك سلمان للمستشفى، سائلين المولى أن يمتعه بدوام الصحة والعافية.

وقال فيصل العبدالكريم: “نسأل العلي القدير أن يحفظ والدنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويديم عليه الصحة والعافية”.

وغرد فهد الوتيد على حسابه: ” حمد لله على سلامتك يا وطن.. الحمدلله على سلامتك ياملكنا جعلك ماتشوف شر ويطول لنا بعمرك ويديمك لنا”.

بينما كتب سلمان الدوسري على حسابه في “تويتر”: “تظهر الروح الحقيقة لأبناء المملكة في مثل هذه المواقف، حيث يلتفون حول قائدهم، ويشعرون أن سلامته هي سلامتهم، ويدعون ربهم أن يحفظه لهم، لا عجب، فالعلاقة الخاصة بين الحاكم والمحكوم بالمملكة نادرة ومميزة”.

ومن المقرر أن يخضع خادم الحرمين – حفظه الله – عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.

نسأل العلي القدير أن يحفظ والدنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويديم عليه الصحة والعافية ..#سلامتك_يابو_فهدpic.twitter.com/UDrdW9MfxN — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim)March 16, 2022

تظهر روح السعوديين الحقيقية في مثل هذه المواقف…

يلتفون حول قائدهم…

يشعرون أن سلامته سلامتهم…

ويدعون ربهم أن يحفظه لهم…

لا عجب: فالعلاقة الخاصة بين الحاكم والمحكوم بالمملكة نادرة ومميزة🇸🇦

#سلامتك_يابو_فهدpic.twitter.com/DFyM75tywh — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary)March 16, 2022

الله يطول بعمرك يا ملكنا الغالية و يحفظك من كل شر و يديمك لنا ذخر يا رب 🇸🇦#سلامتك_يابو_فهدpic.twitter.com/KwWxbhUd7c — عبدالله السيف (@AbdullahN199)March 16, 2022