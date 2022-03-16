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حرس الحدود يُحبط تهريب كميات كبيرة من الإمفيتامين والحشيش المخدر.. والقبض على 141 متهماً

حرس الحدود يُحبط تهريب كميات كبيرة من الإمفيتامين والحشيش المخدر.. والقبض على 141 متهماً
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن إحباط محاولات تهريب كميات من الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش.

وتفصيلاً، صرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية والبحرية في مناطق جازان ونجران وعسير ومكة المكرمة والجوف من إحباط محاولات تهريب (1,214,966) قرص إمفيتامين مخدر، و(2495) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و(75) طناً و(474) كيلوجراماً من مادة القات المخدر.

كما تم القبض على (141) متهماً، منهم (79) مواطناً و(62) مخالفاً لنظام أمن الحدود، (32) من الجنسية اليمنية و(25) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الإريترية و(3) من الجنسية السودانية والصومالية والهندية، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، فيما تم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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